"Mettersi il pigiama e andare a dormire sotto alle coperte un po’ stanchi, ma contenti - e soprattutto a più 4 sul Napoli. Se chiedeste a Simone Inzaghi quale potrebbe essere il suo programma ideale per questo sabato notte, probabilmente vi risponderebbe così". Comincia così il pezzo scritto oggi da Tuttosport per sottolineare l'importanza dell'appuntamento che attende l'Inter, in campo questa sera a San Siro per sfidare il Monza.

Un match che porta come buona notizia il recupero di Carlos Augusto, che contro la ex squadra partirà però dalla panchina con Bastoni promosso sull'esterno e il brasiliano che potrebbe tornare titolare in Champions. Per il resto, il quotidiano torinese immagina una formazione con Martinez protetto da Pavard, De Vrij e Acerbi, il ritorno di Calhanoglu e Mkhitaryan e le conferme di Barella e Dumfries. In attacco, invece, TS parla di occasione per Correa e ballottaggio Thuram-Lautaro.