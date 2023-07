Il Manchester United vuole Onana e ad Onana interessa lo United, come ammesso da Marotta ieri sera. Ma proprio fino alle ultime ore della giornata di ieri i nerazzurri non avevano ricevuto ancora alcuna offerta. Ma la sensazione è che entro lunedì arriverà la prima, come afferma Tuttosport che spiega: "L’Inter, per motivi di bilancio ’23-24, di Fair Play Finanziario (servirà un passivo massimo 60 milioni nelle prossimo biennio) e di mercato in entrata, ha la necessità di vendere, e a malincuore Onana è l’elemento individuato per fare cassa. L’Inter però non vuole svenderlo, dunque si aspetta un’offerta importante". In Inghilterra parlano di una base che si aggira attorno ai 40 milioni, ma il club di Zhang ne chiede almeno venti in più, "dunque è possibile che servano dei giorni per trovare un’intesa".

In caso di addio di Onana i profili vagliati per raccoglierne l'eventuale eredità sono Trubin, che pur essendo in scadenza di contratto con lo Shakthar nel 2024 è stato valutato dallo Shakhtar 40 milioni. "Cifra ovviamente esagerata e fuori mercato" che apre a due strade alternative: Mamardashvili del Valencia e Carnesecchi dell’Atalanta, "per il quale c'è stato un sondaggio fra i due club; altrimenti l’affondo su un portiere esperto a prezzi più contenuti come Navas (Psg) o Sommer (Bayern)".

Rimane ancora viva la candidatura di Audero, per il ruolo di nuovo vice. Ma attenzione anche ad Handanovic, giocatore tra quelli in scadenza al quale il club non ha rivolto i saluti per la scadenza del contratto, diversamente da quanto fatto con Skriniar, Gagliardini e D'Ambrosio: "Il suo futuro passa evidentemente da chi sarà il nuovo titolare".