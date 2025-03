I soldi portati nelle casse del club in termini di premi potrebbero consentire all'Inter di mettere a segno qualche colpo estivo. Come riporta oggi Tuttosport, Simone Inzaghi ha già presente il premio che vuole chiedere a Oaktree: Nico Paz.

Il giocatore, si legge, può diventare una pietra angolare di un nuovo ciclo dei nerazzurri. In pressing c'è Javier Zanetti, grande amico del padre Pablo con cui ha giocato in nazionale. Il Como punta però a tenersi il ragazzo e ne ha la forza economica e dall'altro lato il Real Madrid ne sta seguendo le gesta.

Dalla parte dell'Inter pende però un fattore importante: Nico Paz vuole giocare e il Real difficilmente può garantirgli spazio. Su questo si può fare leva. Così come sull'idea di Inzaghi di far sì che l'argentino diventi un nuovo Luis Alberto, raccogliendo il testimone di Mkhitaryan.