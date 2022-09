Sono quindici i giocatori dell'Inter che saranno assenti durante la sosta per le nazionali. Una pausa di tredici giorni che vedrà lontani dal centro sportivo Onana, Skrinia, De Vrij, Dumfries, Acerbi, Bastoni, Dimarco, Barella, Gosens, Bellanova, Asllani, Brozovic, Dzeko, Martinez e Correa. In tutto, i nerazzurri percorreranno 82.545 chilometri "prendendo in esame la sola distanza in linea d’aria".