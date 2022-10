In vista di Inter-Viktoria Plzen, spettatori interessati saranno giocatori e componenti dello staff tecnico del Barcellona, riuniti da Xavi per vedere la gara tutti assieme e "gufare" contro i nerazzurri. Per far sì che Inzaghi non debba fare lo stesso in Barcellona-Bayern Monaco, prevista dopo la gara dell'Inter, bisogna vincere. Senza il tecnico interista in panchina, vista la squalifica di un turno. Con San Siro pieno e con tre cambi (scrive Tuttosport) rispetto alla formazione di Firenze: Bastoni per Acerbi, che potrebbe a sua volta sostituire De Vrij al centro della difesa, Dumfries per Darmian e Dzeko per Correa.