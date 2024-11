Una partita fastidiosa come una seduta dall'osteopata, questo Inter-Venezia, come la definisce oggi Tuttosport. L'Inter ne esce con anima e corpo leggerissimi, ricucendo sul Napoli ora a un solo punto (e che domenica sarà al Meazza nello scontro diretto).

Periodo propizio, per Inzaghi, che lo scorso anno vinse tutte le partite di campionato e ne pareggiò una sola e spera di poter fare lo stesso battendo i partenopei. Non passerà alla storia come un'impresa ed è stato decisivo Sommer con le sue parate. Determinante lui e anche Lautaro Martinez, tornato a segnare al Meazza.