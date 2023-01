L'analisi dei guai dell' Inter in questa stagione prosegue su Tuttosport spostandosi sui singoli. Un nome su tutti, Romelu Lukaku . Ha fatto di tutto per tornare in estate, ma è tuttora alla ricerca della migliore forma fisica. Il vecchio Lukaku non si è ancora mai visto.

Il secondo desaparecido è Denzel Dumfries. La scorsa stagione non ha fatto rimpiangere Hakimi. Ora che è tornato dal Mondiale, dopo un avvio in campionato con qualche errore, sta lavorando per essere di nuovo al top. "Resta il nome principale tra i sacrificabili sull’altare del bilancio per quest’estate, motivo per cui si spera torni a fare bene, onde attirare su di sé gli occhi della Premier", scrive Tuttosport.

Infine Correa, voluto e difeso a oltranza da Inzaghi, tanto da stoppare il possibile arrivo di Dybala. "Non incide mai - sentenzia il quotidiano - Con Inzaghi che ha un bisogno estremo di trovarlo pimpante per dare riposo ai due titolari e gol dalla panchina alla squadra".