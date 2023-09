Bisogna andare indietro fino al 1979 per vedere un altro confronto tra Inter e Real Sociedad, i baschi vinsero 2-0 in casa ma i nerazzurri ribaltarono a San Siro vincendo 3-0 e agguantando il pass per i sedicesimi.

Da tenere d'occhio, domani sera, ci sarà soprattutto il talento giapponese Kubo. "Il tunnel del giapponese su Kroos è diventato il contenuto virale più visto della giornata di Liga, tanto per intenderci - riporta oggi Tuttosport - L’assist per il vantaggio di Barrenetxea dopo 4 minuti è opera del giapponese. Dopo 12 avrebbe pure segnato, non fosse stato sulla traiettoria Oyarzabal in fuorigioco (e sarebbe stato il quarto gol in campionato). Aggiungiamoci, sempre nel primo tempo, un tiro che chiama al miracolo Kepa e un assist per Merino che ancora non si è capito come abbia fatto a sbagliare di testa. Il recital di Kubo alla sua ex squadra è stato servito, ma potrebbe provare il bis contro l’Inter, sapendo già di essere l’osservato speciale della serata".

Sul quotidiano si traccia il profilo di un personaggio che regala le magliette scambiate con gli avversari agli amici e che studia tantissimo gli avversari. Non è escluso che tra le ultime partite viste ci sia stato anche il derby: studia per 4 o 5 ore alla volta, sempre con l’obiettivo di migliorare. Da giovanissimo si è formato nella cantera del Barcellona, poi è tornato in patria prima che il Real lo acquistasse la scorsa estate, cedendolo però praticamente sempre in prestito. Alla fine, l’Erreala se l’è accaparrato per poco più di 6 milioni, almeno per il momento. Perché il Real Madrid mantiene ancora metà dei diritti del giocatore".