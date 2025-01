Il derby di Supercoppa in estate può spostarsi anche sul mercato, con i nomi di Nico Paz e Samuele Ricci annotati sul taccuino delle dirigenze di Inter e Milan. In particolare, assicura Tuttosport, i nerazzurri sembrano essere più decisi sul gioiello argentino, mentre i rossoneri sono più attratti dal centrocampista del Torino. In caso di addio di Davide Frattesi, da Viale della Liberazione cercheranno una mezzala con caratteristiche più idonee al gioco di Inzaghi e il talento in forza al Como è il preferito. Il granata, però, non è un'opzione da escudere.