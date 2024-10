Sarà una sfida tra fratelli quella di domenica pomeriggio alle 18 al Meazza. Thuram contro Thuram, Marcus contro Khephren. I due si affronteranno per la seconda volta in carriera, alla prima (come ricorda Tuttosport) aveva vinto l'attuale interista ai rigori in Coppa di Lega francese in una sfida tra Guingamp (dove giocava Marcus) e Monaco. Proprio Marcus sbagliò anche un rigore nella serie finale.

L'attaccante nerazzurro potrà chiedere consiglio a Inzaghi, che ha affrontato il fratello Filippo otto volte da calciatore e poi anche da allenatore, anche se avendo in campo lo stesso ruolo si incrociavano di rado. Sarà più facile un incrocio di tacchetti, tra centrocampista e attaccante. Entrambi sono quasi certi di giocare dal 1'.