Sono tanti gli ex che l' Inter incontrerà sulla propria strada nelle prossime settimane. Tre vecchie conoscenze, da Thiago Motta a José Mourinho passando per Sinisa Mihajlovic . Li cita Tuttosport , "dimenticando" Stefano Pioli in Coppa Italia il 19 aprile (il milanista è un altro ex).

Prima tappa venerdì al Picco. Come riporta il quotidiano la squadra ligure non è ancora salva, ma ha un'ottima classifica e in casa viene da due vittorie contro Venezia e Cagliari. In trasferta ha già battuto Napoli e Milan, contro l'Inter ha perso 2-0 al Meazza all'andata in un periodo nel quale la squadra di Inzaghi volava. Sarà certamente particolare il ritorno a Milano di Mourinho, già avvenuto in Coppa Italia ma non ancora in campionato (almeno non contro l'Inter). Infine Mihajlovic, il Bologna reduce dal pareggio col Milan e dal successo di ieri con la Sampdoria. Da capire, ovviamente, se il serbo sarà in panchina e se domani il Collegio di Garanzia del Coni ribalterà o meno i primi due gradi di giudizio sul recupero della sfida al Dall'Ara.