L'avventura di Edin Dzeko all'Inter sembra ormai vicina alla conclusione. L'attaccante sta valutando le proposte arrivate in queste settimane, come spiega Tuttosport. Sono tutte economicamente migliori di quella nerazzurra, anche solo perché si tratta di biennali a fronte di una proposta annuale dei nerazzurri, fermi a 4 milioni più bonus (attualmente ne prende 5). Il Fenerbahce, per esempio, è arrivato a 6. In uscita anche Correa, in prestito o a titolo definitivo.

Ci sarebbero quindi da prendere due attaccanti, ma nelle ultime ore sono calate le quotazioni di Retegui, "mentre rimane un'opzione il belga Lukebakio dell'Hertha Berlino, nel mirino in Italia anche di Torino e Bologna" (scrive ancora il quotidiano).

