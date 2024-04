Albert Gudmundsson non è ormai solo nel mirino dell'Inter. I nerazzurri non hanno agito concretamente con un'offerta scritta al Genoa, come spiega oggi Tuttosport, ma sono rimasti colpiti dall'islandese, come Juventus e Tottenham, che però osserva con maggiore distacco.

Da inizio marzo l'islandese conta otto gol in otto incontri tra club e nazionale. Non ha segnato solo contro Inter e Juve. È terzo nella classifica cannonieri di Serie A ed è già il terzo miglior marcatore straniero del Genoa, dopo Milito e Palacio, sulla singola stagione negli ultimi trent’anni. È però anche cresciuto col mito della Premier League e per questo aspetta una chiamata Oltremanica, anche se sarebbe entusiasta del progetto nerazzurro. E Inzaghi lo sarebbe di accoglierlo.

Con l'agenzia del ragazzo, la GG11, Ausilio ha ottimi rapporti (vedi Buchanan), ma la valutazione da 35-40 milioni di euro impone che vengano inserite delle contropartite e una formula che possa aiutare l'Inter, soddisfacendo il Genoa.