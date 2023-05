L'espulsione di Roberto Gagliardini viene definita "sciocca e assolutamente inevitabile" da Tuttosport sul quotidiano odierno. In un articolo dedicato all'avventura del centrocampista nerazzurro si ricordano le dichiarazioni dopo la partita contro l'Hellas in cui il giocatore aveva sottolineato come a suo dire i giudizi nei suoi confronti non fossero equilibrati, dichiarando di non voler più sottoporsi a un minutaggio come quello attuale.

"Ieri invece per Gagliardini probabilmente il punto più basso di tutta la carriera con la maglia dell’Inter, anche se i tifosi del club di Viale della Liberazione ancora ricordano il gol fallito a porta vuota - e da zero centimetri - contro il Sassuolo nel primo anno di Conte sulla panchina nerazzurra", si legge. In ogni caso l'addio al club interista a fine stagione è praticamente annunciato.