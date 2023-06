Con il passaggio imminente di Marcelo Brozovic all'Al-Nassr potrebbe subire un'accelerata l'affare Frattesi tra Inter e Sassuolo, anche se per ora (sottolinea Tuttosport) i 40 milioni richiesti dai neroverdi vengono considerati troppi. L'operazione, si legge, è giustificata dall'ingaggio: 2,5 milioni l'anno è quanto promesso dai nerazzurri, per fare un confronto Milinkovic-Savic ne chiederebbe 5.

Lo stesso ragionamento verrà fatto in porta puntando su Trubin al posto di Onana, con l'obiettivo non solo di risparmiare per la differenza di stipendi ma anche ovviamente di incassare la cifra attorno ai 55-60 milioni di euro che i nerazzurri hanno messo in preventivo. I Red Devils sono convinti che ne bastino 50 per arrivare al sì, possibile che si debba però lavorare sui bonus.