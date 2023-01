Senza Skriniar e Barella , squalificati, Simone Inzaghi cambierà la formazione in vista di Cremonese-Inter . Darmian arretra in difesa, Dumfries torna a destra a centrocampo.

Per l'olandese, secondo Tuttosport, l'agente Rafaela Pimenta ha già "scandagliato il mercato inglese con particolare attenzione a quanto stava accadendo al Chelsea, nulla si è mosso e il discorso per l’olandese vale ancor più che per Skriniar, dato che Bellanova ha dimostrato di non essere ancora all’altezza della situazione e imbastire una trattativa sprint con il Bruges per Tajon Trevor Buchanan, il preferito da Ausilio nel ruolo, ha dell’utopistico a una manciata di giorni dalla fine del mercato".