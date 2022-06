Sempre più quotata la partenza di Milan Skriniar , "in uscita c’è pure De Vrij" ricorda Tuttosport , che sull'olandese apre la pista Chelsea. "Qui le scelte sono ormai cristallizzate - si legge -, considerato che da tempo l’Inter vanta un pre-accordo con Bremer e deve trovare un punto di incontro con il Torino (occhio a Gagliardini come possibile contropartita)".

Se De Vrij sembra essere destinato in Premier League, un altro nome accostato al campionato inglese è quello di Denzel Dumfries può andare in Premier. "Difficile però che l’Inter possa rimpiazzare l’olandese con Bellanova (in arrivo dal Cagliari dove farà percorso inverso Casadei), ma - pure in questo caso - piace un uomo che tanto bene ha fatto a Firenze: si tratta di Alvaro Odriozola", tornato nel frattempo al Real Madrid. "Gli spagnoli valutano il cartellino 20 milioni ma, i 4 milioni di ingaggio tengono lontane molte possibili pretendenti. Piace pure Davide Zappacosta ma è difficile che l’Atalanta voglia privarsene".