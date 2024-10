Jonathan David è sempre più nel mirino dell'Inter, come sottolinea oggi Tuttosport, ma al momento per uno dei "parametri d'oro" del 2025 tira aria di asta. In fila ci sono i nerazzurri, la Juventus, alcuni club di Premier League, l'Atletico Madrid e anche il Paris Saint-Germain.

Ausilio ha già avviato i primi contatti con l'entourage, il giocatore risponde a pieno ai parametri di Oaktree perché non ha ancora 25 anni, è forte e avrà il cartellino in mano. Operazione che somiglia molto a quella con cui è stato acquistato Thuram. David può essere anche un paracadute qualora il francese dovesse andare via in estate. Difficilmente, infatti, il canadese potrebbe arrivare come quarta punta.