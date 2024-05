L'Inter si appresta a diventare americana, con legami molto forti in Canada, come scrive oggi Tuttosport parlando del passaggio da Zhang a Oaktree. Il fondo californiano è infatti controllato dal 2019 da Brookfield Corporation, colosso finanziario canadese con il 66% degli affari in America. Gran parte dei capitali investiti derivano dai fondi pensione e tra i clienti ci sono anche quindici fondi sovrani. La specialità della casa è scommettere su prestiti ad alto rendimento, sulle cosiddette «belle imprese con brutti bilanci» come le chiama Howard Marks, co-fondatore di Oaktree.

Come ricordato già da altri media, Oaktree ha tentato di entrare anche nella partita dei diritti tv della Serie A con la prospettiva di creare una media-company, ma l'offerta è stata respinta dall'assemblea dei presidenti. Ha già un club di calcio, visto che possiede l'80% del Caen ma a breve dovrebbe cedere queste azioni.