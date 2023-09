Federico Chiesa e Dusan Vlahovic sono la coppia d'attacco titolare della Juventus di quest'anno e i 7 gol totali dei due (3 l'azzurro e 4 il serbo) stanno dando punti importanti ai bianconeri con una prolificità che è pari a quella di Martinez (5) e Thuram (2). "Quella formata da Chiesa e Vlahovic è una coppia che sta nascendo adesso, come del resto anche quella interista costituita da Lautaro e Thuram o quella romanista Lukaku-Dybala - analizza il quotidiano - Se però la Joya e Big Rom sembrano fatti per giocare assieme e se la coppia interista può giovarsi dell’universalità di Lautaro, che sapeva girare attorno a Lukaku ma sa anche giocare da centravanti con Thuram a svariare, i due bianconeri hanno forse bisogno di conoscersi un po’ di più (sul campo perché fuori sono amici dai tempi di Firenze) per trovare la giusta alchimia.

E Chiesa di tempo per abituarsi al nuovo ruolo".