Ora si cambia. Secondo Tuttosport, dopo i primi tre anni in cui all'Inter sono stati valorizzati soprattutto over-30, con Oaktree al comando la situazione sarà differente: servirà lavorare di più sui giovani. E il messaggio è soprattutto per Simone Inzaghi, con il tecnico che si starebbe già accorgendo del nuovo corso considerando gli obiettivi di mercato.

No a Rodriguez ed Hermoso, sì a Zézé, tanto per fare un esempio. Secondo il quotidiano torinese, la politica di Oaktree è chiara: meglio inserire in rosa rinforzi che possano essere valorizzati con un incremento del cartellino nel corso delle prossime stagioni, anziché giocatori pur forti ma difficilmente monetizzabili perché ormai vicini alla fine del loro percorso calcistico. Un approccio considerato logico per un fondo finanziario che dovrà rivendere il club nerazzurro nel giro di 3-5 anni.