L'Inter è volata a Rotterdam praticamente senza esterni di ruolo, eccezion fatta per Denzel Dumfries. Come spiega oggi Tuttosport, però, tutti gli assenti stanno lavorando per provare a riprendersi prima possibile.

Carlos Augusto potrebbe tornare in gruppo nei prossimi giorni in modo da esserci contro il Monza (da ex) sabato prossimo. Tempi più lunghi per gli altri, anche se Zalewksi proverà a farcela per Atalanta-Inter, ultima gara prima della sosta. Dimarco vorrebbe esserci anch'egli, ma ad oggi l'ipotesi sembra più complicata: l'azzurro dovrebbe tornare più avanti.