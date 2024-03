Carlos Augusto sta per fare ritorno in gruppo. Avverrà domani, come spiega Tuttosport, quando l'Inter tornerà ad allenarsi. Il brasiliano è da considerarsi recuperato in vista dell'Empoli ed è importante considerando anche la contemporanea assenza di De Vrij e forse di Acerbi.

Come si legge ancora sul quotidiano, Carlos Augusto è stato acquistato soprattutto per la sua grande duttilità: giocava a quattro a sinistra con Brocchi al Monza, poi come "braccetto" a tre sempre tra i brianzoli, quindi esterno a tutta fascia. Lì dove avrebbe giocato anche a Madrid se non avesse avuto un problema fisico. Inzaghi è convinto che con lui e Arnautovic a disposizione le cose sarebbero andate diversamente in Spagna.

Per rendere ancora migliore una stagione già molto positiva, al brasiliano sembra mancare soltanto il gol. Ne ha segnato uo soltanto in Coppa Italia ed è a zero in campionato.