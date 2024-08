Tuttosport evidenzia oggi un dato eloquente riguardo alla situazione di Valentin Carboni. Se l'Olympique Marsiglia, infatti, dovesse esercitare il diritto di riscatto a 36 milioni di euro più bonus alla fine della stagione, l'argentino diventerebbe il secondo Under 20 più pagato della storia della Ligue 1 dopo Mbappé e l’acquisto più oneroso della storia del Marsiglia.

Chiaramente, come si legge, tutto dipenderà dal giocatore, affidato alle "cure" di Roberto De Zerbi per dimostrare di aver fatto un ulteriore passo in avanti nel suo processo di crescita.