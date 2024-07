Hakan Calhanoglu è tornato ieri a Milano e oggi sarà ad Appiano Gentile con i compagni di squadra, come riporta Tuttosport. Prevista mezz'ora in campo venerdì contro il Pisa, come fatto dagli azzurri contro il Las Palmas, per riprendere il filo del discorso.

Alle spalle, "l'infatuazione" (come la definisce il quotidiano) per il Bayern Monaco. Non è diventata nulla di più anche perché non c'è mai stata una trattativa concreta e non sappiamo come sarebbe finita se davvero ci fosse stata. La fermezza dell'Inter ha stoppato tutto sul nascere, visto che il club non aveva intenzione di sedersi al tavolo per meno di 70 milioni di euro.

Niente da fare anche per un possibile, ulteriore rinnovo al rialzo dopo quello già firmato l'estate scorsa fino al 2027 a 6,5 milioni l'anno. Successivamente, il chiarimento con Ausilio e il comunicato sui social.

Tatticamente, secondo il quotidiano, Inzaghi potrebbe studiare qualche soluzione tattica nuova per non ritrovarsi Calhanoglu imbrigliato dagli avversari. Può farlo grazie anche all'arrivo di Zielinski e a una presenza più assidua di Frattesi, oltre ovviamente a quella degli altri due titolari Barella e Mkhitaryan.