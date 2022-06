Inter e Torino all'incontro per Gleison Bremer . Della trattativa parla oggi Tuttosport. " Beppe Marotta cercherà di definire l’operazione sul brasiliano che Simone Inzaghi vuole a tutti i costi", scrive il quotidiano, ma i granata partono da una base di 50 milioni di euro. "Se non arriverà una proposta che accontenti tutti, il numero uno granata si dovrà accontentare di 25 milioni e se ci dovessero essere problemi anche su questa cifra Bremer potrà liberarsi a gennaio per 15. Naturalmente non si arriverà a questo perché non conviene a nessuno, ma intanto il brasiliano e il suo entourage si sono cautelati", è quanto riporta Tuttosport .

Per questo la porta è aperta anche ad altri club: Chelsea, Tottenham o Juventus. Il giocatore non si opporrebbe, è la versione del quotidiano. Oggi, però, l'Inter cercherà l'accelerata partendo da una base di 20-25 milioni di euro e qualche contropartita tecnica come Casadei (ma solo in prestito). "Per questo - si legge -si ipotizza un’operazione come quella del Milan con Pobega, profondamente valorizzato da Juric. Appare più difficile che nel discorso venga inserito Federico Dimarco, che lo stesso tecnico croato ha avuto e valorizzato nel Verona. Il giocatore piace ma, ovviamente, difficilmente accetterà di lasciare la squadra nerazzurra anche se non ha la certezza del posto fisso".