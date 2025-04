Nell'articolo di oggi su Tuttosport riguardante la presentazione di Bayern Monaco-Inter si dà ampio spazio alle parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della sfida. Particolarmente a quelle in cui il tecnico difende le sue scelte di Parma, nonché a quelle in cui sottolinea come le assenze ci siano da una parte e dall'altra.

Secondo il quotidiano, il tecnico parla a ragione. All'Inter mancheranno forse entrambi gli esterni titolari, uno (Dumfries) che al momento dello stop era in uno stato da iradiddio e l'altro (Dimarco) che anche ieri si è allenato a parte ed è lontano dalla condizione migliore. Inzaghi è seriamente tentato di piazzare a sinistra Carlos Augusto.

Inoltre a centrocampo ci sarà un solo giocatore in panchina, Frattesi, perché Zielinski è ko e Asllani si è fatto squalificare a qualificazione ampiamente chiusa contro il Feyenoord. Coperta corta anche in attacco: Taremi è fuori e Correa non è in lista, mentre Lautaro ha un'autonomia ridotta. Quattro i Primavera aggregati: De Pieri, Berenbruch, Zanchetta e Re Cecconi.