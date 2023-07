Con l'avvicinarsi del ritiro estivo, su Tuttosport si comincia ad analizzare la possibile nuova Inter di Simone Inzaghi e il gioco che proporrà con la stagione 2023/24. Il primo problema del tecnico è che perderà tre pedine fondamentali come Onana, Brozovic e Dzeko. Sarà fondamentale capire come far rendere al meglio Marcus Thuram, mentre potrebbe essere più semplice favorire l'ambientamento di Frattesi.

Proprio la presenza del francese fa pensare che l'Inter "ripartirà in campionato da dove l’avevamo lasciata, ovvero tenendo il baricentro basso per lasciare terreno agli attaccanti dove lanciarsi: la soluzione - alquanto redditizia potendo contare sulla LuLa - aiuta la difesa a limitare i rischi. Essendo obiettivo dell’Inter partire forte, sarebbe autolesionistico alterare il baricentro della squadra anche perché - in attesa di capire quanto potranno dare Trubin e Sommer nella costruzione del gioco - i nerazzurri, come sottolineato, dovranno in primis trovare un nuovo spartito efficiente".