Il mercato dei calciatori italiani continua ad avere delle difficoltà. Lo si nota nei movimenti delle grandi, come indica oggi anche La Repubblica. Se la Juve perderà De Ligt, andrà su Koulibaly. Forse anche su Zaniolo e lì cominceranno a smuoversi un po' le acque dei nazionali azzurri, ma ad oggi i nomi degli acquisti portano tutti fuori confine. "Da Origi a Lukaku, da Onana a Mkhitaryan, da Matic a Celik, senza contare Pogba e Di Maria (atteso a Torino venerdì). Ma anche Marcos Antonio e Mario Gila, Kvaratskelia e Olivera, Agustin Alvarez e tra poco anche Dodo: i club impegnati in Europa hanno investito già più di 50 milioni in calciatori presi da lontano", si legge.