Anche Repubblica commenta il 3-1 nerazzurro sul Cagliari: tre punti che portano momentaneamente i campioni d'Italia a +6 sul Napoli in attesa del match di domani dei partenopei con l'Empoli.

"L’Inter è tutta negli occhi, lucidi e increduli, di Marko Arnautovic. Anche se in campionato, a differenza che in Champions, nella foga rischia spesso qualcosa di troppo, soprattutto quando è in vantaggio. Come contro Udinese e Parma, anche col Cagliari sul 2-0 a favore i nerazzurri hanno ha preso il gol che ha riaperto la gara. Questa volta però hanno saputo rispondere subito e hanno chiuso la partita, segno che la lezione è quasi imparata", si legge.