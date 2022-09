La qualificazione alle Final four di Nations League dell'Italia dopo la vittoria sull'Ungheria trova spazio in taglio alto sulla prima pagina di Tuttosport di oggi, martedì 27 settembre 2022. Sulla copertina del quotidiano torinese viene dato ampio risalto alla 'grana Mondiale' che potrebbe penalizzare i club italiani che hanno giocatori argentini in rosa, visto che l'AFA vorrebbe averli prima dell'ultima di campionato antecedente a Qatar 2022.