L'atto finale della competizione più importante del calcio mondiale non merita lo spazio principale di Tuttosport di domenica 18 dicembre, che preferisce dedicare la foto centrale alla Juventus vittoriosa in un'amichevole di preparazione alla ripresa stagionale contro l'Arsenal. La sfida di Lusail tra Francia e Argentina trova spazio in taglio alto: "Fateci impazzire. Ore 16, lo stadio sarà quasi tutto per Messi, deciso a ridare il Mondiale al suo Paese 36 anni dopo Maradona. Ma Mbappé ne vuole due di fila come Pelè".