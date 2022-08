Simone Inzaghi ha un'idea ben chiara: vuol battere il primato di reti segnate dall'Inter di Antonio Conte nella stagione dello Scudetto. E lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport nella sua prima pagina di sabato 6 agosto: "Inzaghi si veste da Conte. La via vincente dell'Inter: il record di gol. Non solo Lu-La: nuove soluzioni in attacco per battere con 114 reti il primato di Antonio. Oggi il Villarreal, Skriniar titolare".