Dagli elogi sperticati per la partita col Benfica si passa in un attimo alle critiche verso Simone Inzaghi per il pareggio col Bologna. Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport di domenica 8 ottobre il titolo è eloquente: "Inzaghi non cambia mai. Inter da 2-0 a 2-2 col Bologna. Un gioco sempre uguale, già cinque punti persi in casa".