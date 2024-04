Il Corriere dello Sport apre così la prima pagina del quotidiano in edicola domani, concentrandosi su Roma-Milan di Europa League: “Lukaku a 300, caccia al gol da semifinale”, si legge.

Spazio anche alla Juventus: “Una signora rifatta. Juve, tutto quello che serve a Giuntoli per Scudetto, Champions e Mondiale. Via alla rifondazione: Koopmeiners non basta”, aggiunge il Corsport.