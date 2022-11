La storia di José Mourinho nella Roma giallorossa potrebbe terminare in questa stagione. Secondo quanto riportato oggi da La Repubblica, "la spinta a crescere s’è ridotta: anche per questo Roma rischia di perdere José a fine stagione. Il suo contratto scade nel 2024: la proprietà ritiene sia prematuro parlare di rinnovo, con così tanto tempo davanti. Ma l’attesa lo espone alla corte di grandi tentatori, come il Real: se Ancelotti decidesse di ritirarsi Florentino chiamerebbe immediatamente l’amico José".