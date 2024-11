Dopo essere stato al centro di un possibile progetto del Milan per un nuovo stadio, il territorio de La Maura, a Milano, diventa nuovamente teatro di un possibile sviluppo futuro. Un progetto immobiliare, scrive La Repubblica, dedicato ad housing sociale, case popolari, parco, servizi.

L'area è di 750mila metri quadrati, dedicati al trotto, formalmente ancora di Snaitech ma in via di dismissione dopo l'accordo preliminare di vendita con la F3A Green Srl, la stessa società che a marzo 2023 avrebbe venduto una parte del pacchetto al Milan per farci lo stadio.