Nessun turnover, solo qualche ritocco. Secondo la Gazzetta dello Sport, Chivu, a differenza di quanto fatto nelle ultime settimane, stavolta non stravolge la squadra per l'impegno di campionato con la Fiorentina. Rispetto a Napoli, quindi, dentro solo Sucic per l'infortunato Mkhitaryan ed Esposito per Bonny. Dunque, continua l'alternanza tra i baby in attacco, in attesa del rientro di Thuram, mentre il croato è preferito a Zielinski per sostituire l'armeno.

Per il resto, in campo i soliti noti, compresi Bastoni e Dimarco che quindi, almeno inizialmente, non lasceranno spazio a Carlos Augusto. Idem Acerbi con De Vrij.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro.

Sezione: Rassegna / Data: Mer 29 ottobre 2025 alle 08:56 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
vedi letture
Print