"Allarme rientrato, anche se il danno c’è e andrà trattato con grande attenzione. Milan Skriniar ieri si è sottoposto agli esami strumentali dopo l’infortunio rimediato con la sua Slovacchia, per cui si temeva un interessamento al ginocchio. E invece il problema è soltanto muscolare ", conferma oggi la Gazzetta dello Sport .

Come riferito dal medico slovacco, il periodo di stop del centrale nerazzurro va dalle 3 alle 6 settimane. "Ci sarà da fare lavoro extra in vacanza per recuperare da quest’ultimo problema, ma visto lo spavento di lunedì sera, questo diventa un fastidio quasi piacevole", puntualizza la rosea.