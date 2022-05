Non solo 60 milioni dal mercato. Come ricorda il Corriere dello Sport, l'Inter ha necessità di tagliare velocemente il monte ingaggi e anche per questo i cileni Sanchez e Vidal sono ai saluti. Ai saluti anche Vecino.

L'attaccante piace a Rive Plate e in Spagna, Re Artù può accasarsi al Flamengo o al Colo Colo, mentre l'uruguaiano è atteso a Roma da Sarri.