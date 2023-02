"Quasi sei cartellini di media a partita nelle 9 gare dirette fino ad oggi: Davide Massa a 41 anni si appresta a vivere il suo primo derby milanese, un debutto personale insomma: molto per merito (Rocchi non ha avuto esitazioni) e un po’ anche perché lo stesso designatore aveva pensato di premiarlo da tempo con Inter-Milan dislocando i potenziali altri arbitri nelle sfide dei quarti di finale di Coppa Italia - quindi Doveri (soprattutto) e Chiffi (per esempio) – e avendo altri impegnati in riunioni Uefa. Ci sarebbe potuta essere la “sorpresa” legata a Sozza, ma il fischietto di Seregno (fra i top delle nuove leve) di tempo ne avrà per dirigere il derby della Madonnina e stasera sarà il IV Uomo (Mazzoleni al Var)".