Giornata milanese per Massimiliano Allegri. Qualche ora prima del match di San Siro tra Inter e Napoli, l'ex allenatore della Juventus sarà all'Ippodromo milanese per osservare da vicino il suo cavallo Mr. Darcy che correrà alle 15.15 per il Premio 'Vittorio di Capua'. La sera, riporta La Gazzetta dello Sport, il livornese si sposterà al Meazza per vedere dal vivo con il figlio la sfida scudetto.