Samuele Mulattieri potrebbe vivere una nuova avventura a pochi mesi dal trasferimento estivo dall'Inter al Sassuolo. L'attaccante neroverde, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è finito nel mirino del Como, in cerca di un attaccante per puntare alla promozione in Serie A.

Mulattieri è stato, nella scorsa stagione, tra i protagonisti del grande campionato del Frosinone tra i cadetti.