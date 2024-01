Secondo quanto documentato dalle telecamere di DAZN, mentre Henry sta calciando il rigore nel finale di Inter-Verona, Lautaro Martinez urla "Kiricocho". Ma cosa vuol dire? Come spiega la Gazzetta dello Sport, "Kiricocho" era un (non si sa quanto mitologico) tifoso dell’Estudiantes, noto per portare sfortuna (prima alla sua squadra, poi agli avversari). E allora oggi è un’espressione usata dai calciatori per "indurre" l’avversario all’errore.