L'Inter doveva battere la Real Sociedad in casa per ottenere il primo posto nel girone, ma ha sparato a salve. Colpa anche - secondo la Gazzetta dello Sport - di un reparto d'attacco spuntato: ok Lautaro, ok Thuram, ma dietro di loro le cose non vanno. I numeri parlano chiaro anche da questo punto di vista: né Sanchez né Arnautovic, a oggi, appaiono alternative credibili ai due titolari.

Il cileno viene descritto come "svagato e lontano dall'area", mentre l'austriaco è "statico", lontanissimo dagli standard dei titolari. Si tratta di un problema che l'Inter si porta dietro da tempo, mascherato dalle prestazioni della Thu-La. E infatti, non appena l'argentino è entrato in campo, la muscia è cambiata. "La Lautaro-dipendenza esiste. E, forse, ancora di più la dipendenza da Thu-La", scrive la rosea.