Martedì sera, in Champions League contro lo Stoccarda, la Juventus riavrà a disposizione Conceicao, out con la Lazio per squalifica. Il portoghese non sarà però l'unico rientro: le buone notizie arrivano da McKennie che pare aver smaltito l'affaticamento muscolare, mentre appare più difficile l'impiego di Koopmeiners, alle prese con una frattura a una costola. Secondo La Gazzetta dello Sport "ci sono maggiori probabilità che riesca a rientrare per Inter- Juventus della prossima domenica".