Con Lautaro ancora in dubbio e al massimo in panchina, Inzaghi contro l'Atalanta si affiderà ancora a Thuram e Taremi. La Thu-Ta, come ormai ribattezzata, che bene ha fatto al debutto contro il Lecce. Il 9 e il 99 insieme contro i nerazzurri di Gasperini per il primo scontro diretto della stagione.

Il tecnico nerazzurro ha già promosso il tandem inedito: "Hanno lavorato molto, molto bene per la squadra: Marcus è stato bravissimo sull’azione del rigore, in quel momento per noi era molto importante. Taremi si è mosso bene: era alla prima da titolare con Thuram, insieme avevano giocato pochissimo. Mehdi è un giocatore molto generoso, si è dato da fare: magari è stato poco appariscente però davvero utile per la squadra", aveva detto dopo il 2-0 ai salentini.

Ma se Thuram aveva già siglato una doppietta a Genova, Taremi è ancora alla ricerca del suo primo gol con la maglia dei campioni d'Italia. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il peso di un attaccante si misura anche e soprattutto con le marcature. E Taremi ha una voglia matta di riprendere il filo del discorso interrotto dall’infortunio che lo aveva frenato agli sgoccioli del precampionato quando aveva segnato sempre e in tutti i modi.