Stamattina ad Appiano Gentile si svolgerà la rifinitura in vista dell'impegno di stasera in coppa con il Bologna. Stando alle informazioni della Gazzetta dello Sport, fino a ieri i cambi previsti rispetto al match con la Lazio erano ben sei: Audero per Sommer, Carlos Augusto per Dimarco, Asllani per Calhanoglu, Frattesi per Mkhitaryan, Klaassen (in vantaggio su Sensi) per Barella e Arnautovic per Thuram. Prevista staffetta tra il francese e Lautaro che dovrebbe partire dall'inizio secondo la rosea.

PROBABILE INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro.