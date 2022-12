L’Inter è sbarcata ieri sera a Malta per il mini-ritiro con un carico importante di giocatori della Primavera, oltre a Gabriel Brazao, il portiere brasiliano classe 2000 che sta cercando di trovare serenità dopo i due gravi infortuni alle ginocchia. Sarà l’occasione, come evidenzia la Gazzetta dello Sport, per studiarlo da vicino e anche per valutarne il percorso futuro, magari da riserva di André Onana visto che Samir Handanovic quasi sicuramente saluterà.