Procede a gonfie vele la vendita dei biglietti per Inter-Barcellona. Secondo quanto scritto stamane dalla Gazzetta dello Sport, lo stadio San Siro nerazzurro si prepara a diversi pienoni, considerando anche il derby di oggi.

Stasera, per il ritorno di coppa con il Milan, le presenze dovrebbero superare le 68mila dell'andata: lo stadio sarà praticamente sold-out per i tagliandi interisti, mentre c'è ancora disponibilità per il settore che riguarda il tifo rossonero. Ma non ci saranno coreografie in curva Inter. "La partita cade curiosamente un anno e un giorno dopo il derby che la scorsa stagione significò per l’Inter la vittoria della seconda stella e l’esplosione di gioia in città. Esplosione che i tifosi nerazzurri sperano di rivivere lungo il mese di maggio, con tre obiettivi ancora da centrare".